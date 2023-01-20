МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Российские аграрии застраховали под урожай 2023 года в два раза больше озимых — 3,7 миллиона гектаров по сравнению с показателем предыдущего аналогичного периода, сказал президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов на пресс-конференции. Минсельхоз рассказал о состоянии озимых в России

"Мы резко почувствовали увеличение спроса на агрострахование, который выразился в следующем: застрахованная площадь по озимым увеличилась более чем в два раза по сравнению с прошлым годом", — сказал он.

Как следует из презентации к выступлению, рост застрахованных площадей озимых под урожай 2023 года достиг 3,7 миллиона гектара.

Комментируя итоги страхования в 2022 году, он отметил, что была очень активна и высоко востребована новая программа страхования на случай ЧС, идеологом разработки и реализации был Минсельхоз.

Как следует из данных презентации, в 2021 году было застраховано 6 миллионов гектаров по программе мультириск, в 2022 году – по программе мультириск застраховано 5,3 миллиона гектаров и 2,4 миллиона гектаров по программе страхования на случай ЧС. Таким образом охват страхованием посевных за 2022 год вырос на 22%. Премия по договорам агрострахования, по предварительной оценке, составила 10,7 миллиарда рублей за 2022 год, также уточняется в презентации.

Биждов также заметил, что в четверг завершились консультации с Ассоциация производителей и переработчиков рапса (РАСРАПС). Представители ассоциации сделали заявку на разработку специального продукта, максимально отвечающего условиям возделывания рапса.