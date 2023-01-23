МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило отсрочку по уплате страховых взносов для ряда компаний, которые ранее воспользовались такой поддержкой, освободившиеся ресурсы можно будет использовать для текущих расходов, заявил премьер — министр России Михаил Мишустин. Агростраховщики назвали объем страхования озимых в России в 2022 году

"Прошлой весной по поручению президента на 12 месяцев были увеличены сроки уплаты страховых взносов для ряда компаний. Для тех компаний, которые уже воспользовались этой помощью государства, правительство продлевает действие такой отсрочки", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами, добавив, что высвободившиеся ресурсы можно будет направить на текущие расходы, в том числе выплаты зарплат.

Он отметил, что за второй квартал 2022 года решение коснется предприятий из 70 отраслей — науки, культуры, спорта, туризма и других.

По словам премьера, организации должны внести платежи не позднее 28 мая 2024 года.

Для индивидуальных предпринимателей, как отметил премьер, занятых в этих секторах экономики, которые ранее получили отсрочку по взносам, начисленным за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей, перенесены платежи до 1 мая следующего года.