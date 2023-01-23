МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. "РСХБ-Страхование" застраховало тепличный комплекс "Агропарк Урал" в Челябинской области на 2,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении страховщика. Правительство продлило некоторым компаниям отсрочку от уплаты страхвзносов

"Обособленное структурное подразделение АО СК "РСХБ-Страхование" в Челябинске застраховало имущество ООО "Агропарк Урал" — предприятия группы компаний "РОСТ", которая является лидером рынка овощей в Российской Федерации… Страховая сумма составила 2,3 миллиарда рублей", — отмечается в сообщении.

Согласно договору, страховой защитой обеспечено технологическое оборудование и сооружения агрокомплекса "Горный". Это самый крупный тепличный комбинат Урала с годовой мощностью до 33 тысяч тонн овощных культур. Имущество тепличного комплекса застраховано от риска пожара, взрыва, повреждения водой стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и других рисков, уточняет страховщик.