МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Премия потребительского общества взаимного страхования "РТ — Взаимное страхование" по итогам 2022 года составила более 590 миллионов рублей, сообщает компания. "РСХБ-Страхование" застраховало тепличный комплекс "Агропарк Урал"

"НКО ПОВС "РТ — Взаимное страхование" подвела итоги 2022 года. 2022 год стал первым полным календарным годом работы общества взаимного страхования "Ростеха", созданного в 2021 году (учредительное общее собрание состоялось 1 марта 2021 года, лицензия на взаимное страхование получена 24 июня 2021 года). Объем начисленной страховой премии по итогам 2022 года составил 591 миллион рублей", — говорится в сообщении страховщика.

Сбор страховой премии в 2021 году составил 252 миллиона рублей, добавляется там же.

В 2022 году заключено 178 договоров страхования (124 договора страхования в 2021 году), общая сумма расходов общества за 2021 год составила 16 миллионов рублей, или менее 3% от начисленной премии. Положительный финансовый результат (чистая прибыль) общества составила 395 миллионов рублей (по сравнению с 45 миллионами за 2021 год), уточняет страховщик. Инвестиционный доход за 2022 год составил 42 миллиона рублей после 3,6 миллиона рублей за 2021 год. Активы общества на конец 2022 года превышают 830 миллионов рублей.

"В течение года по договорам страхования произошло несколько страховых событий, которые оперативно рассматривались и урегулировались обществом. В 2022 году общество расширило свои операции на семь видов страхования, получив соответствующую лицензию Банка России", — приводятся слова директора общества Николая Галушина.

"В планах развития общества на 2023 год увеличение количества членов общества, запуск новой системы андеррайтинга, базирующейся на фактическом уровне рискозащищенности своих членов, увеличение сборов страховых премий и капитализацию прибыли под возможные страховые случаи будущих периодов", — отметил также он.