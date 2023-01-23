ТОКИО, 23 янв — ПРАЙМ. Три крупнейшие японские страховые компании на 80% поднимут цены на страхование танкеров, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ) в российских водах, сообщило агентство Киодо. Страховая премия "РТ — Взаимное страхование" превысила 590 миллионов рублей

Причина такого решения в том, что иностранные страховые компании, которые берут на себя часть расходов по страхованию при аварии, повысили цены. Это приведет к росту цен на транспортировку газа, а, следовательно, к еще большему росту цен на газ и электричество внутри страны.

Три японские страховые компании Tokio Marine&Nichido Fire Insurance Co, Sompo Japan Insurance Co и Mitsui Sumitomo Insurance Co с 25 января поднимут цены на страхование от возможного ущерба на случай военных столкновений.

В конце прошлого года сообщалось, что японские компании с 1 января 2023 года перестанут страховать морские суда от возможного ущерба, а это может сказаться на поставках СПГ с российского проекта "Сахалин-2", в котором участвует Япония.

Однако так как ущерб в случае аварии танкера, перевозящего СПГ, выливается в астрономические суммы, транспортировка без страховки становится фактически невозможной. В связи с этим 27 декабря правительство Японии обратилось к страховым компаниям с просьбой продолжить страховать морские суда, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ), от возможного ущерба на случай военных столкновений на маршрутах в водах вокруг России. В результате переговоров сторонам удалось договориться о продолжении страхования в январе 2023 года.

На "Сахалин-2" приходится 9% импортируемого Японией сжиженного природного газа.