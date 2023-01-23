МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) направила в Арбитражный суд Рязанской области заявление о привлечении лиц, контролировавших ООО "Страховая компания "РЕСПЕКТ", к субсидиарной ответственности, следует из сообщения АСВ. АСВ намерено взыскать с Афипского НПЗ 522 миллиона рублей

"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" 23 января 2023 года направила в Арбитражный суд Рязанской области заявление о привлечении лиц, контролировавших Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Респект" (ООО "СК "Респект"), к субсидиарной ответственности. Заявление подано в отношении бенефициара страховой организации Александра Кондратенкова и ее экс-генерального директора Ярослава Короткова", — говорится в сообщении.

Сообщается, что ранее Арбитражный суд Рязанской области признал СК "Респект" банкротом. В отношении неё открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

Согласно информации, предоставленной АСВ, предварительный размер субсидиарной ответственности на дату подачи заявления составил 3,5 миллиарда рублей.

АСВ сообщает, что ходе конкурсного производства установлено, что Александр Кондратенков и Ярослав Коротков не обеспечили сохранность и передачу первичной документации, которая устанавливала наличие, размер и основание образования дебиторской задолженности. Это повлекло невозможность удовлетворения требований кредиторов страховой организации в полном объеме.

Данные обстоятельства в соответствии со ст. 61.11 с учетом положений ст. 184.13 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" являются основанием для привлечения к субсидиарной ответственности, отмечает АСВ.