МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. "Росгосстрах" заключил договор добровольного страхования имущества производителя чая и консервированных сельскохозяйственных продуктов, компании "Кубань-Ти", на более чем 1,6 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе страховщика. Россиянам раскрыли, что будет с ценами на чай и кофе

"Краснодарский филиал компании "Росгосстрах" заключил договор добровольного страхования имущества одного из ведущих предприятий региона по производству чая и консервированных сельскохозяйственных продуктов ООО "Кубань-Ти"… Общая сумма ответственности "Росгосстраха" по договору составляет свыше 1,6 миллиарда рублей", — уточняется там же.

Страховой защитой охвачены производственные корпуса и склады в городе Белореченске, а также сырье, полуфабрикаты и готовая продукция, иные материалы, поясняют в страховой компании.

ПАО СК "Росгосстрах" – крупный страховщик федерального масштаба, занимающий высокие рыночные позиции (седьмое место по объему совокупных взносов по данным Банка России за 2021 год) и отнесенный агентством "Эксперт РА" к первому размерному классу. Доля компании на российском страховом рынке по итогам 2021 года составила 5,3%.