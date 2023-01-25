МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Страховые выплаты российским аграриям по итогам года предварительно составили 3,6 миллиарда рублей, снизившись относительно показателя годом ранее на 16% благодаря благоприятным агроклиматическим условиям, сообщили РИА Новости в Национальном союзе агростраховщиков (НСА) итоги года. Японские страховщики поднимут цены на страхование СПГ-судов в водах России

"На 1 января 2022 года данные о совершенных в 2021 году выплатах по агрострахованию составляли 4,3 миллиарда рублей. Сейчас — 3,6 миллиарда, в силу благоприятных агроклиматических условий снижение составило 16%. Но в целом суммы еще вырастут, они планово уточняются по последнему кварталу", — сообщили в пресс-службе союза.

Выплаты в системе агрострахования с господдержкой в течение года были осуществлены в 33 субъектах РФ. При этом наиболее крупные суммы сельхозубытков возмещены страховщиками аграриям Орловской области (412,5 миллиона рублей), Курской области (313,1 миллиона), Ставропольского края (279,3 миллиона рублей). Также 238,1 миллиона рублей перечислено в Краснодарском крае, 224,6 миллиона — в Тульской области, 204,6 миллиона — в Белгородской, говорится в сообщении НСА.

"Ушедший год отличался рядом особенностей: на большей части аграрной зоны до осени не наблюдались масштабные опасные явления, был собран рекордный урожай зерновых. В результате главный ущерб растениеводам России нанесло осеннее переувлажнение почвы в европейской части страны, которое затруднило уборку урожая ряда поздних культур — подсолнечника, сои, кукурузы", — приводятся в сообщении слова президента НСА Корнея Биждова.

По подсчетам НСА, на этот реализованный риск приходится почти 1,2 миллиарда рублей — 47% всех страховых выплат, совершенных агростраховщиками по договорам с господдержкой в сегменте растениеводства. Еще 44% принадлежит группе рисков, связанных с засухой и суховеем, по ним выплаты составили 1,1 миллиарда рублей. Третьим по величине риском оказалось выпревание озимых, — почти 114 миллионов рублей, или 5% от объема выплат.

В страховании сельхозживотных, как и прежде, преобладают выплаты по эпизоотическим рискам — на них приходится 80% из суммы убытков, возмещенных по договорам с господдержкой. Также почти 54 миллиона рублей было выплачено в системе агрострахования из-за гибели поголовья от пожаров и перерыва в тепло- и электроснабжении, отмечается в сообщении.