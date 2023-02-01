МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Банк России объяснил механизм работы долевого страхования жизни (ДСЖ), вызвавший вопросы у Совета по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте РФ, следует из комментария регулятора РИА Новости. Страховая премия "РТ — Взаимное страхование" превысила 590 миллионов рублей

Этот вид страхования — аналог распространенного на зарубежных страховых рынках долевого страхования жизни (unit-linked). Он включает одновременно предоставление страховой защиты страхователю или лицу, в пользу которого заключен такой договор страхования, и возможность инвестирования части уплаченной страховой премии в выбранные страхователем паи и получения инвестиционного дохода в зависимости от их рыночной стоимости.

В декабре Совет по кодификации не поддержал законопроект, внесенный в Госдуму в октябре и предлагающий ввести новый вид страхования с инвестиционной составляющей. Согласно заключению Совета, проект не позволяет определить, с кем предполагается заключать договор доверительного управления в случаях, когда страховая компания самостоятельно осуществляет управление сформированными за счет страховых взносов средствами.

Как сообщили в ЦБ, процесс обсуждения с заинтересованными сторонами показал необходимость определенной доработки текста законопроекта, при этом его концепция останется прежней.

"Долевое страхование жизни (аналог зарубежного unit-linked) должно стать новым для российского страхового рынка инвестиционным продуктом, который не только расширит возможности страхования жизни, но и привлечет долгосрочные инвестиции в экономику страны. Такой комплексный продукт будет представлять потребителям программу долгосрочного страхования жизни и гибкие инвестиционные возможности", — сообщили в пресс-службе Банка России.

Инвестиционная стратегия будет зависеть от пожеланий и риск-аппетитов страхователей-инвесторов, на которых будут лежать риски финансовых вложений инвестиционной части премии, добавили там же.

"Договор ДСЖ будет заключаться между страховщиком и страхователем-инвестором. При заключении договора и при его исполнении клиент будет самостоятельно выбирать направление своих инвестиций (в какой инвестиционный фонд и по какой программе осуществлять финансовые вложения), определяя, соответственно, уровень риска и возможной доходности своих вложений. Порядок же управления деньгами клиента будет выбирать страховщик: инвестировать их самостоятельно или через управляющую компанию. При этом клиент будет проинформирован о том, какая компания управляет его средствами", — сказали в ЦБ РФ.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ЗАЩИТА

Как пояснили в пресс-службе Банка России, законопроект предполагает, что инвестирование будет осуществляться исключительно в открытые ПИФы, предназначенные для неквалифицированных инвесторов. Это исключит возможность возникновения регуляторного арбитража между разными формами инвестирования. Регулятор обращает внимание, что открытые ПИФ являются сегодня одной из наиболее прозрачных и надежных форм инвестирования, хорошо зарекомендовавшей себя у неквалифицированных инвесторов.

"Защита прав страхователей как инвесторов будет осуществляться по требованиям Закона об инвестиционных фондах. Это означает, что страхователь в рамках инвестиционной части премии будет обладать всеми правами пайщика, защита которых предусмотрена для инвесторов открытых ПИФ. В страховой части премии будут действовать механизмы защиты инвестиций, свойственные страхованию (в частности, требования к платежеспособности и финансовой устойчивости страховщиков)", — рассказали в ЦБ.

Для внедрения ДСЖ планируется разрешить страховщикам, имеющим лицензию на страхование жизни, получать лицензию управляющей компании на деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, а управляющей компании – получать лицензию на добровольное страхование жизни, напомнили об инициативах в пресс-службе регулятора.