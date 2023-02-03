МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 3 февраля отозвал ряд лицензий на осуществление страхования у страховой компании "Полис-Гарант", говорится в сообщении регулятора. ЦБ зафиксировал уменьшение количества жалоб страхователей по ОСАГО

"В связи с отказом акционерного общества "Страховая компания "Полис-Гарант" от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности, на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации"… приказываю: отозвать лицензии от 22.12.2021 СЛ № 3390 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни,…на осуществление добровольного имущественного страхования и…на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств акционерного общества "Страховая Компания "Полис-Гарант", — говорится в сообщении.

"Полис-гарант" в декабре 2022 года уведомлял клиентов, что в связи с решением отказаться от осуществления деятельности по указанным видам страхования добровольно передает свой страховой портфель по ним компании "Инсайт".