МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российские туристы пока не обращались к отечественным страховщикам из-за последствий землетрясения в Турции, сообщили РИА Новости в страховых компаниях. МЭР заявило об отсутствии данных о пострадавших россиянах в Турции

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По последним данным, погибли 284 человека, пострадали 2323. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. По последним данным минздрава Сирии, жертвами землетрясения в стране стали 237 человек, пострадали 639.

"Землетрясение очень мощное, по сообщениям СМИ, много погибших и пострадавших. На текущий момент обращений от застрахованных нет", — сказала замдиректора филиала компании "Евроинс Туристическое страхование" Юлия Алчеева.

"На данный момент в "АльфаСтрахование" не поступала информация о пострадавших от землетрясения в Турции, застрахованных по договорам ВЗР (полис страхования выезжающих за рубеж — ред.)", — заявили в пресс-службе компании.

В страховых компаниях "Согласие", "Ингосстрах", МАКС и "Абсолют Страховние" также сообщили РИА Новости, что обращений из-за травм и смерти по договорам выезжающих за рубеж пока не поступало.