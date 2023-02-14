МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Общий объем премий российских страховщиков жизни в 2022 году снизился по сравнению с 2021 годом на 3,2%, до 535,7 миллиарда рублей, при этом выплаты за отчетный период выросли на 23,7%, до 351,5 миллиарда рублей, сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. В ГД не поддержали увеличение лимита страховки банковского вклада

"По итогам 2022 года суммарные премии страховщиков жизни сократились по сравнению с 2021 годом на 3,2%, с 553,4 миллиарда рублей до 535,7 миллиарда рублей. Суммарные выплаты за этот период выросли по сравнению с 2021 годом на 23,7%, c 284,1 миллиарда рублей до 351,5 миллиарда рублей", — заявил он.

По подсчетам ВСС, существенный рост показало только накопительное страхование жизни (НСЖ): премии по этому виду страхования выросли за 2022 год по сравнению с 2021 годом на 59,7% – до 249 миллиардов рублей. Премии по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) сократились на 46,1%, со 219,4 миллиарда рублей до 118,3 миллиарда рублей.

При этом выплаты по НСЖ выросли с 39,3 миллиарда рублей по итогам 2021 года до 83,2 миллиарда рублей по итогам 2022 года. Выплаты по ИСЖ выросли в 2022 году по сравнению с предыдущим годом с 215 миллиардов рублей до 233 миллиардов рублей.

Премии по кредитному страхованию жизни заемщиков почти не изменились, снизившись на 0,2% по сравнению с 2021 годом — до 135,9 миллиарда рублей. По прочим видам страхования совокупные премии снизились на 22,5% — с 41,8 миллиарда до 32,4 миллиарда рублей. Уровень концентрации рынка по премиям вырос: на десятку крупнейших страховщиков жизни пришлось 91,3% всех сборов, тогда как в 2021 году на них приходилось 88,4% рынка, также подсчитали в ВСС.

"Большая часть выплат приходится на накопительные и инвестиционные договоры, и можно констатировать высокую эффективность и надежность страхования жизни. Страховщики справились со всеми вызовами и максимально качественно выполняют свои обязательства, одновременно совершенствуя продуктовую линейку", — заметил вице-президент ВСС Виктор Дубровин.