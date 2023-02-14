МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Объем премий компании "СберСтрахование жизни" в прошлом году вырос по ОСБУ на 7,5% относительно показателя годом ранее, до 167,4 миллиарда рублей, а выплаты за этот период выросли до рекордных для компании 147,6 миллиарда, говорится в пресс-релизе страховщика. Сборы страховщиков жизни в России снизились в 2022 году на 3,2 процента

"В 2022 году "СберСтрахование жизни" выплатила своим клиентам 147,6 миллиарда рублей. Это рекордный показатель за всю историю компании — почти вдвое больше, чем в 2021 году (82,9 миллиарда рублей). По данным ОСБУ (отраслевые стандарты бухучёта), в прошлом году "СберСтрахование жизни" собрала 167,4 миллиарда рублей премии. Это на 7,5% больше аналогичного показателя 2021 года", — говорится в сообщении компании.

Наибольший объём в структуре поступлений (63%) заняло накопительное страхование жизни (НСЖ) — 105 миллиардов рублей. На втором месте (45 миллиардов) — рисковое страхование жизни, включая ипотечное страхование жизни. На третьем месте (17,2 миллиарда рублей) — премии по программам страхования жизни с инвестиционным доходом, сообщается там же.

Всего в прошлом году компания заключила 13 миллионов новых договоров страхования жизни, добавляется в сообщении.

"По нашей оценке, в ближайшие пять лет долевое страхование жизни может занять до 45% рынка. Так что у этого направления огромные перспективы, и мы намерены его активно развивать", — приводятся слова финансового директора компании Александра Жукова.

ООО СК "Сбербанк страхование жизни" ("СберСтрахование жизни") — дочерняя компания Сбербанка, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни. Входит в блок "Управление благосостоянием" Сбербанка. Активы по состоянию на 31 декабря составили 625,52 миллиарда рублей, страховые резервы — 508,65 миллиарда. Рейтинговый класс по "Эксперт РА" — ruAAA.