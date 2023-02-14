МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Общие сборы страховщика жизни "Капитал Life" за 2022 год составили 21,7 миллиарда рублей против более 22 миллиардов рублей годом ранее, следует из сообщения компании.

"По итогам 2022 года общие сборы страховой компании "Капитал Life" (ООО "Капитал Лайф Страхование Жизни") составили 21,7 миллиарда рублей", — говорится в пресс-релизе.

Ранее компания сообщала, что по итогам 2021 года общие сборы превысили 22 миллиарда рублей, а по итогам 2020 года составили 21 миллиард рублей.

"В "Капитал Life" обслуживаются клиенты по 603 тысячам договоров НСЖ – это более 30% рынка накопительного страхования в стране. Сборы компании по накопительному страхованию жизни за 2022 год увеличились на 16,5% и составили 13 миллиардов рублей. Доля сборов НСЖ в портфеле по страхованию жизни составила 75%. Также "Капитал Life" в 2022 году показала высокую динамику в сегменте добровольного медицинского страхования – за 12 месяцев сборы компании в этом направлении выросли в 2 раза", — отмечается в сообщении.

Выплаты по классическим договорам накопительного страхования с регулярными взносами превысили 11,5 миллиарда рублей, добавляет компания.