Аксаков: страхование инвестиций россиян можно сделать на основе Фонда защиты инвесторов
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Механизм защиты инвестиционных вложений россиян от возможного банкротства финансовых посредников можно реализовать на основе Фонда защиты инвесторов, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Президент РФ Владимир Путин в рамках оглашения послания Федеральному собранию заявил ранее во вторник, что нужно защитить инвестиционные вложения граждан от возможного банкротства финансовых посредников.
"Президент намекнул на систему (страхования — ред.) вообще для финансовых рынков, дающую определенную гарантию для инвесторов, работающих через профессиональных участников финансового рынка", — сказал Аксаков.
"Мы уже несколько раз такой закон вносили… То, что я несколько лет пытался пробить, теперь, надеюсь, пробилось. У нас все наработано", — отметил он.
По его словам, данный механизм можно реализовать на основе Фонда защиты инвесторов, созданного указом президента. "Есть Фонд защиты инвесторов… Там достаточно приличная база есть, в принципе, мы с этим фондом тоже вели переговоры, но поскольку он создан указом президента, может быть, нам надо будет обратиться к президенту, чтобы он внес изменения в полномочия этого фонда", — сказал Аксаков.
Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров создан и действует на основании и во исполнение указов президента РФ от 18 ноября 1995 года "О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров".
https://1prime.ru/insurance/20230221/839877472.html