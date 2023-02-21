МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Механизм защиты инвестиционных вложений россиян от возможного банкротства финансовых посредников можно реализовать на основе Фонда защиты инвесторов, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Аксаков призвал направить деньги российских банков на кредитование

Президент РФ Владимир Путин в рамках оглашения послания Федеральному собранию заявил ранее во вторник, что нужно защитить инвестиционные вложения граждан от возможного банкротства финансовых посредников.

"Президент намекнул на систему (страхования — ред.) вообще для финансовых рынков, дающую определенную гарантию для инвесторов, работающих через профессиональных участников финансового рынка", — сказал Аксаков.

"Мы уже несколько раз такой закон вносили… То, что я несколько лет пытался пробить, теперь, надеюсь, пробилось. У нас все наработано", — отметил он.

По его словам, данный механизм можно реализовать на основе Фонда защиты инвесторов, созданного указом президента. "Есть Фонд защиты инвесторов… Там достаточно приличная база есть, в принципе, мы с этим фондом тоже вели переговоры, но поскольку он создан указом президента, может быть, нам надо будет обратиться к президенту, чтобы он внес изменения в полномочия этого фонда", — сказал Аксаков.

Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров создан и действует на основании и во исполнение указов президента РФ от 18 ноября 1995 года "О некоторых мерах по защите прав вкладчиков и акционеров".