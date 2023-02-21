МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Повышение суммы гарантированного возмещения для добровольных пенсионных накоплений до 2,8 миллиона рублей привлечет новые средства в отрасль, также мера позволит защитить более 95% сбережений на таких счетах, рассказали РИА Новости в "ВТБ Пенсионный фонд". Путин предложил увеличить страховку для добровольных пенсионных накоплений

Президент РФ Владимир Путин ранее во вторник предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 миллиона рублей — вдвое больше, чем для банковских вкладов.

"Изменение размера страхового покрытия пенсионных накоплений является важной мерой поддержки для клиентов НПФ и российского пенсионного рынка. Это может повысить привлекательность добровольных пенсионных программ среди российских граждан и привлечет новые средства в отрасль", — считают в фонде.

"Увеличение суммы гарантированного возмещения в два раза, до 2,8 миллиона рублей, полностью покроет сумму сбережений, хранящихся более чем на 95% индивидуальных пенсионных счетов. Повышение их сохранности увеличит надежность добровольных пенсионных программ и их привлекательность для клиентов НПФ. Защищенность накоплений позитивно повлияет на развитие отрасли в целом и может привести к появлению новых выгодных для клиентов предложений со стороны НПФ", — добавили в фонде.

Негосударственные пенсионные программы позволяют самостоятельно формировать пенсионный капитал. Средства, накопленные клиентами фондов за счет личных взносов и начисляемого по итогам каждого года инвестиционного дохода, позволяют получать дополнительную негосударственную пенсию, при этом период ее получения и размер человек определяет самостоятельно.

Минфин России в декабре презентовал программу долгосрочных сбережений для граждан, которые государство готово стимулировать налоговым вычетом на сумму до 52 тысяч рублей ежегодно, софинансированием взносов в объеме до 36 тысяч рублей в год и повышенной страховкой внесенных средств — на 2,8 миллиона рублей. Совокупный портфель пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Пенсионного фонда России по итогам третьего квартала 2022 года составлял 6,9 триллиона рублей.