МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) поддержала инициативу по увеличению страхового покрытия для добровольных пенсионных накоплений до 2,8 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в ассоциации. В ВТБ оценили повышение страховой суммы добровольных пенсий

Президент РФ Владимир Путин ранее во вторник предложил установить страховое покрытие для добровольных пенсионных накоплений в 2,8 миллиона рублей — вдвое больше, чем для банковских вкладов.

"НАПФ положительно оценивает инициативу по увеличению страхового покрытия для добровольных пенсионных накоплений до 2,8 миллиона рублей", — сообщили в ассоциации, напомнив, что с 1 января 2023 года в связи с подписанием пакета законов о гарантиях для участников добровольных пенсионных программ, добровольные накопления граждан в НПФ были застрахованы в пределах 1,4 миллиона рублей на случай банкротства или аннулирования его лицензии.

"В связи с двукратным увеличением суммы возмещения накопленных средств более 6 миллионов граждан – тех, кто самостоятельно или с помощью работодателя заботится о своей негосударственной пенсии, станут еще более уверенными в сохранности своих пенсионных средств. Также инициатива будет способствовать привлечению новых клиентов, повышению уровня пенсионного обеспечения граждан и доверия к пенсионной системе. В свою очередь, это позволит сформировать в портфелях НПФ долгосрочные инвестиционные ресурсы для национальной экономики", — сообщили в НАПФ.

Данная инициатива призвана дополнительно обеспечить привлекательность и доверие со стороны клиентов, которые самостоятельно копят средства на будущую пенсию по добровольным пенсионным программам в НПФ. Чем раньше человек начнет откладывать и чем больше будут ежемесячные инвестиции, тем стабильней будет уровень дохода на пенсии.

"Увеличение страховой суммы в два раза приведет к увеличению заинтересованности граждан в накопительных пенсионных программах, что в свою очередь приведет к увеличению объемов негосударственного пенсионного обеспечения", — отметили в НАПФ.

Минфин России в декабре презентовал программу долгосрочных сбережений для граждан, которые государство готово стимулировать налоговым вычетом на сумму до 52 тысяч рублей ежегодно, софинансированием взносов в объеме до 36 тысяч рублей в год и повышенной страховкой внесенных средств — на 2,8 миллиона рублей. Совокупный портфель пенсионных средств негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Пенсионного фонда России по итогам третьего квартала 2022 года составлял 6,9 триллиона рублей.