БРЮССЕЛЬ, 25 фев — ПРАЙМ. Евросоюз ввел санкции против Российской национальной перестраховочной Компании (РНПК), следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России

В ЕС указали, что РНПК смогла заменить западные страховые компании, которые отказываются страховать суда, перевозящие российскую нефть из-за принятых ранее санкций. "В настоящее время РНПК является главным перестраховщиком российских судов, задействованных в экспорте российской нефти", — говорится в документе.

По мнению Брюсселя, ее деятельность позволила России нивелировать эффект от западных санкций против российского энергетического экспорта.

Внесение в санкционные списки организаций означает заморозку их активов на территории Евросоюза, в частности, банковских счетов. Также запрещено прямо или косвенно предоставлять этим организациям средства или активы.

Согласно информации Совета ЕС, соблюдать санкционный режим должны все юрлица и физлица, находящиеся в юрисдикции ЕС.