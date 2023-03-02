МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Фонд системы страхования вкладов, из которого производятся выплаты вкладчикам "лопнувших" банков, по итогам 2023 года может вырасти до 200-230 миллиардов рублей, заявил глава Агентства страхования вкладов Андрей Мельников. Юрист рассказал, для каких фондов БПИФ "Тинькофф" нужна смена УК

Госкорпорация в конце 2022 года сообщила, что выплатила кредит Банку России в полном объеме и теперь начинается профицитное пополнение фонда обязательного страхования вкладов. Изначально планировалось, что фонд по итогам 2023 года может достичь 180-190 миллиардов рублей, потом оценка была повышена до 200 миллиардов рублей.

"Мы рассчитываем, что до конца этого года будет аккумулировано 200-230 миллиардов рублей", — сказал он, выступая на встрече банкиров с ЦБ, организованной Ассоциацией банков России.

При этом Мельников добавил, что полное финансовое восстановление системы страхования вкладов займет еще несколько лет.