МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Российские страховые компании за последние два года стали чаще погашать ипотеку за умерших заемщиков по рискам от несчастного случая и болезней: доля выплат по этому виду страхования как по числу, так и по объему превысила 60%, тогда как несколько лет назад у разных компаний она варьировалась от 34% до 56%, рассказали крупнейшие опрошенные РИА Новости страховщики. Фонд Системы страхования вкладов может вырасти в 2023 году

"В 2022 году выплаты, связанные со смертью застрахованных лиц, составили 68% от общего числа выплат по ипотечным убыткам. Аналогичная доля была зафиксирована и в 2021 году. На протяжении последних лет подобные выплаты традиционно составляют более половины всех произведенных выплат по договорам ипотечного страхования", — рассказывает начальник отдела урегулирования убытков специальных программ "Ингосстраха" Светлана Смирнова.

"В части личного страхования выплаты по смерти в 2020-2022 годах в 2-2,5 раза превышают выплаты по утрате трудоспособности застрахованных (инвалидность и временная нетрудоспособность)", — добавляет она.

Как следует из данных компании "Совкомбанк Страхование", выплаты по причине смерти в количестве погашений в 2019 году составляли 48%, в 2021 году – 85%, в 2022 году – 89%, в денежном выражении эти доли по указанным годам — 53%, 81% и 88%. Доля выплат по другим рискам у компании в количественном выражении в 2019 году была на уровне 52%, в 2021 году – 15%, в 2022 году – 11%, в денежном выражении – 47%, 19% и 12%, соответственно.

В "РЕСО-Гарантии" назвали следующие данные: доля выплат (в штуках) по риску смерть в 2019 году составляла – 56%, в 2021 году – 68%, в 2022 году – 60%.

В компании "Ренессанс страхование" рассказали, что процент выплат по риску смерть в 2019 году составлял 34%, в 2021 году – 58,6%, в 2022 году – 63,3%.

Доля выплат по риску смерти в рамках ипотечного страхования в "АльфаСтрахование" в 2022 году в денежном выражении была 74%.

"В целом за четыре последних года на риск "смерть" приходится 65% общего объема возмещения по личному страхованию ипотечных заемщиков ПАО СК "Росгосстрах". Максимального значения этот показатель достигал в 2021 году (85%), минимального — в 2020-м (52%). В 2019 году и 2022 году доля выплаченного по смерти ипотечных заемщиков составляла соответственно 70% и 62% всего возмещения по договорам ипотечного страхования", — рассказали в пресс-службе компании.

"Если же смотреть по количеству выплат по риску "смерть", то максимальная их доля, 76%, была также отмечена в 2021 году, а минимальная — в прошлом (38%). В 2019 году и 2020 году этот показатель составлял 60% и 66% соответственно", — в то же время обратили внимание в "Росгосстрахе".

Более половины возмещений по ипотечным страховкам выплачиваются в связи со смертью заемщиков, сообщили аналитики страховой компании "Согласие" со ссылкой на данные по урегулированным страховым случаям в сегменте ипотечного страхования от несчастных случаев в 2022 году. В частности, на долю таких выплат пришлось 59% от общего количества всех возмещений.

ОНКОЛОГИЯ И СЕРДЦЕ

"В лидерах онкология, сердечно-сосудистые заболевания, травмы. За последние три года выросло общее количество застрахованных по договорам ипотечного страхования, связываем это с бумом ипотечного кредитования, который пришелся на 2020-2021 годы. Частично по этой причине за 2021-2022 годы выросло количество страховых случаев. Также наблюдался всплеск смертности в 2021-2022 годах, связанный с COVID-19 и его последствиями", — говорит управляющий продуктом управления личного страхования и страхования выезжающих за рубеж "РЕСО-Гарантия" Вячеслав Фитискин.

За четыре года на смерть в результате несчастного случая приходится 47%, из них чуть более 6% — гибель в дорожно-транспортном происшествии. На смерть в результате различных заболеваний — 52%. Из выплат по смерти в результате заболевания на COVID-19 и спровоцированные им осложнения приходится 12%, на сердечно-сосудистые заболевания —11%, на различные онкологические заболевания — 7%, приводит данные по компании эксперт.

В ВСК отметили, что в 2021 году был пик заявлений по смертям в связи с ковидом, при этом распространенные причины для смерти более-менее стабильны – это сердечно-сосудистые заболевания и онкология. В "Абсолют Страховании", "Ингосстрахе" также указывают на последние виды заболеваний как превалирующие. В "Совкомбанк Страховании" еще назвали среди распространенных причин сахарный диабет.

"Основной причиной ухода из жизни клиентов в 2022 году стали особо-опасные заболевания", — добавляет исполнительный директор "СберСтрахования жизни" Ирина Корсакова.

ГРУППА РИСКА

"Чаще умирали мужчины. Так в 2019 году на долю мужчин приходилось – 67%, в 2021-2022 годах — 62%. Средний возраст у мужчин в 2019 году – 41 год, в 2021-2022 годах – 44 года. Средний возраст у женщин в 2019 году – 42 года, в 2021 году — 47 лет, в 2022 году – 44 года", — говорит Фитискин из "РЕСО-Гарантия".

По полисам ипотечного страхования "Росгосстраха" 56% выплат связаны со смертью мужчин, и 44% — женщин. Больше всего страховых событий отмечается со страхователями в возрасте от 43 до 53 лет.

Управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании "Ренессанс страхование" Артем Искра также говорит, что чаще умирали мужчины в возрасте 45+.

Как указывают эксперты компании "Согласие", вторая наиболее распространенная причина получения компенсаций по ипотечным страховкам – это установление инвалидности второй группы. Эта группа подразумевает утрату общей трудоспособности на определенный период или даже всю жизнь. По статистике компании, в половине случаев к инвалидности приводили онкологические заболевания. При этом среди обратившихся в компанию за выплатами на основании данных обстоятельств 70% составили женщины.

На третьем месте по количеству обращений заёмщиков за возмещениями по полисам – уход на больничный: когда из-за болезни или травмы люди временно не работали и, соответственно, теряли в зарплате, также отметили эксперты страховщика.

"Однозначно могу сказать, что заемщики, которые заявляют страховые случаи, "помолодели", — говорит руководитель отдела урегулирования убытков по несчастным случаям и выезжающих за рубеж компании "Абсолют Страхование" Наталия Тылина.

ЧТО ПОКРЫВАЕТ СТРАХОВКА

Как отмечает начальник управления развития сотрудничества с финансово-кредитными организациями компании "Согласие" Юлия Чижман, при оформлении ипотечного кредита, как правило, заёмщики страхуются на ту сумму, которая равна кредитной задолженности в банке. Так, при оформлении кредита для покупки квартиры на 5 миллионов рублей – человек страхуется на случай смерти и утраты трудоспособности также на 5 миллионов рублей.

"В случае установления инвалидности или смерти производится выплата назначенному в договоре страхования выгодоприобретателю (чаще всего – банку) в размере кредитной задолженности, но не более 100% страховой суммы. Банк из этой выплаты погашает задолженность клиента, снимается залог с квартиры: жилье в результате остаётся у собственника (бывшего заемщика, оформившего страховку) или его наследников в собственности без обременений", – разъясняет Юлия Чижман.

По ее словам, если после выплаты банку остается часть страховой суммы (то есть кредитная задолженность меньше, чем страховая сумма), то этот остаток выплачивается: по инвалидности – застрахованному лицу, по смерти – второму назначенному выгодоприобретателю (если он есть), либо наследникам по закону РФ, если это предусмотрено договором.

Однако Корсакова из "СберСтрахования жизни" предупреждает, что событием, не являющимся страховым случаем (то есть исключается из страхового покрытия), может быть событие, которое находится в прямой причинно-следственной связи с алкогольным, наркотическим, токсическим опьянением (отравлением) застрахованного лица.

"К сожалению, не все заявленные события признаются страховым случаем. В качестве примера могу привести случаи, когда заболевание, приведшее к смерти, было диагностировано до периода страхования или явилось следствием заболевания, также диагностированного до периода страхования. И если застрахованный не известил страховщика о наличии данного заболевания в анкете при страховании, страховая компания вправе отказать в выплате страхового возмещения",- указывает Наталия Тылина из "Абсолют Страхование".