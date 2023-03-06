МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Банк России принял решение о создании дочерней компании акционерное общество "Национальная страховая информационная система" (АО "НСИС"), которая будет выполнять функции оператора автоматизированной информационной системы (АИС) страхования, говорится в сообщении ЦБ. Назван объем выплат российских страховщиков по ОСАГО в 2022 году

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России автоматизированной информационной системы страхования (АИСС) под управлением "дочки" Банка России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки. Таким образом закон заработает с 30 марта 2023 года.

"Банк России принял решение о создании АО "Национальная страховая информационная система" (АО "НСИС") — оператора автоматизированной информационной системы (АИС) страхования", — говорится в сообщении. Поясняется, что страховые компании будут передавать в АИС страхования сведения по обязательному (ОСАГО) и добровольному (каско, ДСАГО) автострахованию, а также страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций.

Сейчас под управлением профессиональных объединений страховщиков действует несколько баз данных по разным видам страхования. Однако из-за различных подходов к их формированию не всегда удается получить полную картину о застрахованном лице или объекте. При одновременной работе нескольких систем сложно использовать накопленную информацию в интересах граждан в полном объеме, поясняет ЦБ.

Банк России установит единые требования к качеству и защите данных, передаваемых в АИС "Страхование", обеспечит поддержание единого стандарта формирования системы, что позволит интегрировать ее функционал с государственными информационными ресурсами. Это в том числе необходимо, чтобы по ОСАГО обеспечить электронное взаимодействие, включая возможность дистанционного урегулирования убытков, а также для создания новых и удобных сервисов для страхователей, отмечает регулятор. ЦБ запустит в оборот модернизированную купюру в 100 рублей этим летом

"Объединение нескольких баз в единую экосистему повысит актуальность сведений и их качество. Это в том числе будет способствовать цифровизации страховой отрасли. Благодаря возможностям системы потребители смогут пользоваться услугами страхования в цифровом формате — от заключения договора до получения выплаты", — заявил исполняющий обязанности директора департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.

"Кроме того, "Бюро страховых историй" постепенно будет наполняться и информацией по немоторным видам, что позволит компаниям более точно оценивать убыточность клиентов и риски объектов страхования, а значит, предлагать выгодные тарифы", — добавил он.