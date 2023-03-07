МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российские банки за весь прошедший год перечислили в фонд обязательного страхования вкладов 211,4 миллиарда рублей – это на 25% больше показателя годом ранее, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). ЦБ учредил оператора автоматизированной информационной системы страхования

"В фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) поступило в виде взносов за IV квартал 2022 года от банков-участников системы страхования вкладов 54,22 миллиарда рублей. За весь прошедший год в ФОСВ было зачислено 211,4 миллиарда рублей. Это на 25% больше, чем в 2021 году (168,9 миллиардов рублей).", — говорится в сообщении.

АСВ сообщает, что основной причиной роста послужило увеличение объема вкладов населения.

Уточняется, что обязанность уплаты таких взносов исполнили 297 банков, а не поступили денежные средства от семи кредитных организаций, так как они подтвердили своей отчетностью отсутствие вкладов, подлежащих страхованию.

Страховые взносы банки рассчитывали по базовой ставке 0,12%. Дополнительная и повышенная дополнительная ставки в течение года были установлены на нулевом уровне, заключили в АСВ.

АСВ в конце прошлого года сообщила, что выплатила кредит Банку России в полном объеме и теперь начинается профицитное пополнение фонда обязательного страхования вкладов. Изначально планировалось, что сам объём фонда по итогам 2023 года может достичь 180-190 миллиардов рублей, потом оценка была повышена до 200 миллиардов, а в минувший четверг глава АСВ Андрей Мельников дал оценку в 200-230 миллиардов к концу года.