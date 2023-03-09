МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Сборы по ипотечному страхованию в "Ингосстрахе" в 2022 году выросли на 29,8% относительно показателя годом ранее, до 7,6 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе страховщика. Российские банки увеличили взнос в фонд страхования вкладов на 25 процентов

"По итогам 2022 года сборы "Ингосстраха" по ипотечному страхованию выросли на 29,8% и составили около 7,6 миллиарда рублей… Примечательно, что в общем объеме сборов компании по ипотечному страхованию на протяжении последних лет растет доля регионов. В 2022 году на Москву пришлось 25,7% от общего объема премий – это порядка 1,96 миллиарда рублей, а на регионы – 74,3%", — говорится в сообщении компании.

В пятерку лидеров по объему сборов, помимо Москвы, вошли Санкт-Петербург (1,1 миллиарда рублей), Свердловская область (286 миллионов рублей), Татарстан (238 миллионов рублей) и Красноярский край (167 миллионов рублей).

Всего по итогам 2022 года на обслуживании в "Ингосстрахе" находится 983 838 полисов ипотечного страхования, это на 18,9% больше, чем в 2021 году, из них 149 041 полисов были выданы в Москве.

Спрос на услуги ипотечного страхования, по данным "Ингосстраха", распределяется примерно поровну со стороны мужчин и женщин, средний возраст заемщиков остался на уровне прошлого года – от 35 до 45 лет, но при этом отмечается дополнительная тенденция количественного роста заемщиков возрастной категории от 55 до 65 лет.

Средняя цена полиса ипотечного страхования в "Ингосстрахе" по итогам 2022 года составила 13140 рублей в Москве и 6775 рублей в региональной сети. Такая разница в стоимости полисов объясняется в первую очередь существенной разницей в стоимости недвижимости, говорится в сообщении.

Эксперты компании отмечают повышение средней стоимости полисов в сравнении с прошлым годом, что объясняется продолжением тенденции последних лет по росту стоимости квартир, которая прямо влияет на увеличение размера кредитов, от которых считается премия по ипотечному страхованию.