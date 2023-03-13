МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Объем собранной премии страховой компании "Уралсиб Жизнь" по отраслевым стандартам бухучета (ОСБУ) в 2022 году вырос на 12%, до 9,012 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. ЦБ поддержал управление страховщиками некоторыми ПИФами

"Согласно данным ОСБУ за 2022 год, объем собранной премии "Уралсиб Жизнь" составил 9,012 миллиарда рублей, что на 12% выше показателя прошлого года. Активы компании и капитал также выросли: на 31% и 33% соответственно за 2022 год. Чистая прибыль "Уралсиб Жизнь" составила 2,37 миллиарда рублей, увеличившись на 52%", — указывается в сообщении.

"Несмотря на все сложности, с которыми мы столкнулись за 2022 год, компания перевыполнила план и показала очень достойные финансовые результаты. Мы очень оперативно реагировали на новые условия и быстро адаптировали продуктовую линейку под текущие нужны клиентов. Это позволило полностью нивелировать негативный эффект от геополитических сложностей и санкций", — приводятся слова заместителя генерального директора по финансам "Уралсиб Жизнь" Олега Воробьева.

Ранее в марте рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг финансовой надежности страховой компании "Уралсиб Жизнь" до уровня ruА-, прогноз по рейтингу стабильный. "Уралсиб Жизнь" – страховщик жизни, который относится к 1 размерному классу по методологии агентства. Страховые взносы компании растут высокими темпами, что выделяется в числе позитивных факторов.