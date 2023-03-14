МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий вкладчикам лопнувших банков обращаться за страховым возмещением в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) удаленно, в том числе через портал госуслуг, и получать выплаты сразу на карту "Мир". Минфин оценил предложение снизить страховку по вкладам в токсичной валюте

Сейчас для получения страховки (за исключением вкладов, открытых через финансовые платформы), вкладчик должен лично обратиться с паспортом в АСВ или уполномоченный банк-агент.

Закон позволяет обратиться в АСВ в электронной форме через сайт этой госкорпорации или через портал госуслуг с использованием единой системы идентификации и аутентификации. При этом страховое возмещение по вкладам можно будет направлять в безналичной форме по реквизитам карты "Мир". Сегодня страховку можно получить только через банки-агенты.

В рамках второго чтения Госдума поддержала две поправки к законопроекту. Одна из них допускает использование вкладчиком неквалифицированной электронной подписи при подаче в электронной форме заявления о выплате возмещения. Это изменение вносится, чтобы "избежать возможных злоупотреблений и обеспечить защиту интересов гражданина, который должен получить соответствующие средства из АСВ", пояснял на прошлой неделе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Другая поправка касается переходных положений. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования, но его основные положения начнут действовать лишь через год, чтобы у АСВ было время для перенастройки своей информационной системы и ее интеграции с другими информсистемами.