МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон о получении страховой выплаты военными в 5-дневный срок со дня вступления в силу решения суда, при наличии спора на нее, если по суду нет оснований для отказа. В Госдуме одобрили увеличение страховой выплаты при смерти на производстве

"Если по иску страховщика судом не установлены обстоятельства наступления страхового случая, указанного в абзаце третьем или четвертом пункта 1 статьи 10 настоящего Федерального закона, страховщик в 5-дневный срок со дня вступления решения суда в законную силу обязан произвести выплату страховой суммы", — сообщается в пояснительной записке к проекту.

Также определяется, что, если судом установлено, что страховой случай прямо не связан с состоянием алкогольного, наркотического опьянения и не является результатом умышленного причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью, страховщик выплачивает неустойку в размере 1 % страховой суммы за каждый день просрочки.

Как отметил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов (ЕР), законом закрепляется норма, согласно которой застрахованному военнослужащему или членам его семьи должны быть полностью возмещены убытки в случае необоснованного обращения страховщика в суд.