МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Сборы по инвестиционному и накопительному страхованию жизни (ИСЖ и НСЖ) в РФ в 2022 году снизились на 2,5% относительно показателя за предшествующий период, до 366,2 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. Сборы по ипотечному страхованию в "Ингосстрахе" выросли на 29,8 процента

"В 2022 году сборы в сегменте некредитного страхования жизни (по ИСЖ и НСЖ) сократились после значительного роста в предыдущем году – на 2,5% год к году, до 366,2 миллиарда рублей. При этом существенное сокращение взносов по ИСЖ (почти в 2 раза за год, до 118,3 миллиарда рублей) по итогам года практически полностью было компенсировано ростом сборов по НСЖ (+58,6% за год, до 247,9 миллиарда рублей)", — указывается в обзоре ЦБ.

Причинами изменения структуры рынка некредитного страхования жизни в 2022 году стали в том числе ограничение инвестиционных возможностей страховщиков по наполнению ИСЖ, сказавшееся на объемах предложения таких программ, а также низкая доходность по завершившимся договорам ИСЖ и блокировка части инвестиционного дохода. В качестве еще одной причины ЦБ называет большую консервативность страхователей в условиях неопределенности и повышенной рыночной волатильности.

"Дополнительным фактором повышения спроса на продукты НСЖ во втором полугодии 2022 года стало снижение привлекательности условий, на которых можно было пролонгировать заканчивающиеся краткосрочные банковские депозиты, размещенные в марте под высокие ставки. Также наблюдалось реинвестирование средств в программы НСЖ и ИСЖ по существенному пулу завершенных краткосрочных договоров, заключенных в июне 2022 года", — говорится в обзоре.

"Оживлению сегмента ИСЖ в конце 2022 года способствовало использование страховщиками новых инвестиционных решений. На рынке также появились продукты в юанях или со стратегиями, привязанными к юаням. По запросу клиента отдельные страховщики были готовы оформить полисы с привязкой к валютам других дружественных стран. Однако расширение спроса на подобные продукты сдерживалось наличием валютного и инфраструктурного рисков, которые страхователи принимали в расчет при вложении в такие программы", — отмечается там же.

Рост взносов по НСЖ в 2022 году поддерживала также повышенная сберегательная активность населения, которая отчасти была обусловлена тем, что из‑за внешних ограничений и ухода иностранных компаний с российского рынка одни потребители не имели возможности купить то, что хотели, откладывая средства про запас, а другие в условиях неопределенности отказывались от крупных покупок, перенося их на лучшие времена, отмечают эксперты ЦБ.