МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Объем страховых премий в России вырос в 2022 году на 0,5% относительно аналогичного показателя годом ранее, до 1,8 триллиона рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. Госдума разрешила оформлять и получать страховку по вкладам онлайн

"Страховой рынок в 2022 году немного вырос в номинальном выражении, но снизился относительно ВВП. Объем страховых премий вырос на 0,5% в годовом выражении, до 1,8 триллиона рублей, и составил 1,2% ВВП (1,3% ВВП в 2021 году). В течение года динамика была разнонаправленной и во многом отражала изменения в экономической активности: объем собранных премий резко упал во втором квартале, после чего начал восстанавливаться и в четвертом квартале превысил уровень 2021 года на 8,1%", — указывается в обзоре ЦБ.

Выплаты по договорам страхования в 2022 году выросли на 12,1% относительно 2021 года, до 893,2 миллиарда рублей. Такой рост был вызван инфляцией (например, в сегментах автострахования и ДМС) и увеличением количества страховых случаев в отдельных сегментах. Выплаты выросли во всех основных сегментах страхования.

"По итогам 2022 года прибыль (до налогообложения – ред.) российских страховщиков сократилась на 17,3% год к году, до 202,6 миллиарда рублей. Это произошло из‑за снижения прибыли от инвестиционной деятельности, в первую очередь за счет операций с финансовыми инструментами и иностранной валютой", — говорится в обзоре. Средняя премия по ОСАГО для такси в январе снизилась на 1200 рублей

"К потерям от операций с финансовыми инструментами привели возросшая волатильность российского финансового рынка, а также снижение стоимости иностранных ценных бумаг, вложения в которые составляли основу инвестиционного портфеля программ ИСЖ. Причиной убытков по валютным активам стала их отрицательная переоценка за счет укрепления рубля. Снижение прибыли от инвестиционной деятельности произошло главным образом из‑за ухудшения показателей страховщиков жизни, которые в то же время внесли основной вклад в улучшение результатов от страховых операций", — отмечается там же.

В 2022 году замедлился рост и изменилась структура активов российских страховщиков. Совокупная величина активов страховщиков на конец 2022 года составила 4,6 триллиона рублей (+6,9% год к году). Доля корпоративных облигаций снизилась до 23%. Доля государственных облигаций увеличилась до 21%, доля депозитов – до 18%, доля акций – до 4%, уточняется в обзоре.