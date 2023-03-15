ЦБ: страхование жизни лидировало у россиян в жалобах на навязывание продукта в 2022 году
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Доля жалоб соотечественников в Банк России в 2022 году на навязывание покупок страховых полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни осталась самой высокой среди обращений по мисселингу, следует из "Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России.
"По итогам 2022 года в структуре обращений, связанных с мисселингом (навязывание продукта при продаже — ред)., доли жалоб в отношении реализации ИСЖ и НСЖ остались доминирующими и составили 38,3% и 17,7% соответственно. Вслед за динамикой взносов доля жалоб на ИСЖ сократилась, а на НСЖ – выросла", — указывается в обзоре ЦБ.
В 2022 году Банк России продолжал работу над повышением защищенности интересов потребителей продуктов ИСЖ и НСЖ. В частности, с 25 марта 2022 года в данных видах страхования заработали новые правила, согласно которым увеличен период охлаждения, ограничен перечень возможных исключений из страхового покрытия, введено требование по преддоговорному раскрытию информации об исторической доходности таких продуктов и минимальных размерах страховых сумм по риску смерти и дожития, отмечается там же.
Как говорится в обзоре, в конце третьего квартала 2022 года был определен порядок приостановки продаж и возврата потребителям денег при мисселинге.
С 1 октября 2022 года вступили в силу обязательные требования для страхования жизни и здоровья заемщика (по потребительским и ипотечным кредитам): установлен в том числе минимальный перечень рисков, обязательных для включения (например, случаи смерти и наступления инвалидности I или II группы), и ограничен перечень возможных исключений из страхового покрытия (случаями опьянения застрахованного лица и непредоставления при оформлении страховки сведений о социально значимых заболеваниях), напоминают в ЦБ.
Заемщик должен быть проинформирован о том, какие из рисков влияют на условия предоставления кредита, а какие являются дополнительными, а также о возможности отказаться от включения в полис дополнительных страховых рисков, указывается там же.
https://1prime.ru/insurance/20230315/840079766.html