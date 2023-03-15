МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Доля жалоб соотечественников в Банк России в 2022 году на навязывание покупок страховых полисов инвестиционного и накопительного страхования жизни осталась самой высокой среди обращений по мисселингу, следует из "Обзора ключевых показателей деятельности страховщиков" Банка России. ФАС назвала число поданных на монополизацию провайдерами жилых домов жалоб

"По итогам 2022 года в структуре обращений, связанных с мисселингом (навязывание продукта при продаже — ред)., доли жалоб в отношении реализации ИСЖ и НСЖ остались доминирующими и составили 38,3% и 17,7% соответственно. Вслед за динамикой взносов доля жалоб на ИСЖ сократилась, а на НСЖ – выросла", — указывается в обзоре ЦБ.

В 2022 году Банк России продолжал работу над повышением защищенности интересов потребителей продуктов ИСЖ и НСЖ. В частности, с 25 марта 2022 года в данных видах страхования заработали новые правила, согласно которым увеличен период охлаждения, ограничен перечень возможных исключений из страхового покрытия, введено требование по преддоговорному раскрытию информации об исторической доходности таких продуктов и минимальных размерах страховых сумм по риску смерти и дожития, отмечается там же.

Как говорится в обзоре, в конце третьего квартала 2022 года был определен порядок приостановки продаж и возврата потребителям денег при мисселинге.

С 1 октября 2022 года вступили в силу обязательные требования для страхования жизни и здоровья заемщика (по потребительским и ипотечным кредитам): установлен в том числе минимальный перечень рисков, обязательных для включения (например, случаи смерти и наступления инвалидности I или II группы), и ограничен перечень возможных исключений из страхового покрытия (случаями опьянения застрахованного лица и непредоставления при оформлении страховки сведений о социально значимых заболеваниях), напоминают в ЦБ.

Заемщик должен быть проинформирован о том, какие из рисков влияют на условия предоставления кредита, а какие являются дополнительными, а также о возможности отказаться от включения в полис дополнительных страховых рисков, указывается там же.