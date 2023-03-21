МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Страхование инвестиций граждан, которое может быть введено в РФ, грозит замедлением развития системы индивидуальных инвестсчетов (ИИС), поскольку приведет к дополнительной финансовой нагрузке на бизнес профучастников и увеличит тарифы для инвесторов, следует из комментариев экспертов, опрошенных РИА Новости. Центробанк спрогнозировал динамику инвестиций в основной капитал в стране

Госдума еще в 2017 году приняла в первом чтении законопроект о страховании инвестиций физических лиц на ИИС. Президент РФ Владимир Путин в рамках оглашения в феврале послания Федеральному собранию заявил, что нужно защитить инвестиционные вложения граждан от возможного банкротства финансовых посредников.

"Редакция законопроекта, о которой идет речь, рассматривалась Банком России несколько лет назад. В настоящее время механизм реализации поручений президента РФ об обеспечении сохранности инвестиций граждан находится на стадии обсуждения с профессиональным сообществом", — ответили РИА Новости в ЦБ на соответствующий запрос.

"Законопроект только готовится, но, возможно, за основу взят подготовленный ранее законопроект, предусматривающий создание компенсационного фонда при СРО (саморегулируемой организации). Это нам представляется не лучшим вариантом и будет еще обсуждаться", — прокомментировал РИА Новости глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

Пока в рамках обсуждения планируется страховать только ИИС, отмечает руководитель направления по взаимодействию с государственными органами УК "Альфа-Капитал" Николай Швайковский. "Так что объем средств на ИИС у профучастника будет естественным ограничителем этой нагрузки. Впрочем, что касается взносов, их величина, дифференция — все, что касается механизма формирования компенсационного фонда, будет предметом обсуждения на уровне СРО", — полагает он.

Планируемое финансирование фонда за счет взносов участников СРО приведет к дополнительной финансовой нагрузке на бизнес, считает директор по внутреннему аудиту и контролю "БКС Мир инвестиций" Татьяна Хмелевская. "Это вынудит профучастников повысить тарифы, что может ограничить доступность услуг для значительного числа рядовых инвесторов, которые рассматривают ИИС как привлекательный механизм инвестирования в совокупности с предоставляемыми государством налоговыми льготами", — говорит она.

"В целом находим инициативу по защите средств инвесторов, размещенных на ИИС, нужной. Но, оценивая в моменте предложенный механизм финансирования, действующие внешние экономические ограничения, которые оказывают существенное влияние на инфраструктуру рынка ценных бумаг, а также необходимость стабилизации рынка, вследствие происходящих и возможных последующих инфраструктурных изменений рынка, считаем, что с ее принятием можно было бы подождать какое-то время", — резюмирует она.