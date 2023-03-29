МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Страховые компании с 1 апреля обязаны будут представлять клиентам-физлицам ключевой информационный документ (КИД) при заключении договоров добровольного страхования, следует из сообщения Банка России. ЦБ доработает указание по макропруденциальным требованиям к ипотеке

"С 1 апреля 2023 года страховщики до заключения договора добровольного страхования будут предоставлять клиентам (физическим лицам) ключевой информационный документ (КИД). Он должен содержать информацию об основных условиях страхового продукта, в объеме, не превышающем трех печатных страниц формата А4", — говорится в сообщении регулятора.

КИД должен будет содержать информацию о перечне страховых рисков, событиях, которые не являются страховым случаем, порядке получения страховой выплаты, основаниях для возврата страховой премии и досудебном урегулировании спора. А на первой странице КИДа будет указываться адрес страховщика для направления юридически значимых сообщений (например, заявление об отказе от услуги или на получение возмещения), а также адрес страницы сайта страховщика для ознакомления с правилами добровольного страхования, на основании которых подготовлена памятка.

"КИД позволит потребителям не только получить в доступной форме информацию об основных условиях страхового продукта до заключения договора (при покупке электронного полиса – до уплаты страховой премии (страхового взноса)), но и сравнить при необходимости страховые продукты у нескольких страховщиков", — также говорится в сообщении. ЦБ пообещал не менять условия по "околонулевой" ипотеке для заемщиков

Кроме того, предусмотрена ответственность страховщика за нарушение обязанностей предоставлять эту информации. Так, ему придется вернуть страховую премию (за вычетом средств за использованный период страхования), если клиент откажется от продукта из-за того, что ему не представили по новому порядку информацию о договоре страхования, передали неполную или недостоверную информацию, в течение семи рабочих дней с даты, когда от клиента получено заявление об отказе от договора страхования, обращает внимание ЦБ.

"Новые требования распространяются на договоры добровольного страхования, за исключением инвестиционного (накопительного) страхования жизни, а также страхования жизни и здоровья заемщика — правила информирования по этим видам уже действуют с 25 марта 2022 года и с 1 октября 2022 года соответственно", — также уточняет регулятор.