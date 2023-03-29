ЦБ обязал страховщиков с 1 апреля сообщать о ключевых условиях добровольного страхования
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Страховые компании с 1 апреля обязаны будут представлять клиентам-физлицам ключевой информационный документ (КИД) при заключении договоров добровольного страхования, следует из сообщения Банка России.
"С 1 апреля 2023 года страховщики до заключения договора добровольного страхования будут предоставлять клиентам (физическим лицам) ключевой информационный документ (КИД). Он должен содержать информацию об основных условиях страхового продукта, в объеме, не превышающем трех печатных страниц формата А4", — говорится в сообщении регулятора.
КИД должен будет содержать информацию о перечне страховых рисков, событиях, которые не являются страховым случаем, порядке получения страховой выплаты, основаниях для возврата страховой премии и досудебном урегулировании спора. А на первой странице КИДа будет указываться адрес страховщика для направления юридически значимых сообщений (например, заявление об отказе от услуги или на получение возмещения), а также адрес страницы сайта страховщика для ознакомления с правилами добровольного страхования, на основании которых подготовлена памятка.
"КИД позволит потребителям не только получить в доступной форме информацию об основных условиях страхового продукта до заключения договора (при покупке электронного полиса – до уплаты страховой премии (страхового взноса)), но и сравнить при необходимости страховые продукты у нескольких страховщиков", — также говорится в сообщении.
Кроме того, предусмотрена ответственность страховщика за нарушение обязанностей предоставлять эту информации. Так, ему придется вернуть страховую премию (за вычетом средств за использованный период страхования), если клиент откажется от продукта из-за того, что ему не представили по новому порядку информацию о договоре страхования, передали неполную или недостоверную информацию, в течение семи рабочих дней с даты, когда от клиента получено заявление об отказе от договора страхования, обращает внимание ЦБ.
"Новые требования распространяются на договоры добровольного страхования, за исключением инвестиционного (накопительного) страхования жизни, а также страхования жизни и здоровья заемщика — правила информирования по этим видам уже действуют с 25 марта 2022 года и с 1 октября 2022 года соответственно", — также уточняет регулятор.
https://1prime.ru/insurance/20230329/840229047.html