МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Закон о создании Банком России системы "АИС Страхование" на базе дочерней компании вступает в силу с 30 марта, страховые компании будут передавать в систему сведения по обязательному (ОСАГО) и добровольному (каско, ДСАГО) автострахованию, а также страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций. ЦБ назвал объем инвестпортфеля пенсионных средств НПФ по итогам 2022 года

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о создании в России автоматизированной информационной системы страхования (АИСС) под управлением "дочки" Банка России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки. Таким образом, закон заработает с 30 марта 2023 года.

"С 30 марта вступает в силу закон о создании Банком России системы "АИС Страхование" на базе дочерней компании. Полагаем, что за счет ресурсов и возможностей регулятора это позволит построить информационное взаимодействие оператора информационной системы с госорганами для получения тех данных, которые страховому сообществу получить не удалось", — прокомментировали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Передача данных по автострахованию и страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций начнется с 1 апреля 2024 года, добавили страховщики.

Ранее в марте Банк России сообщил, что принял решение о создании дочерней компании акционерное общество "Национальная страховая информационная система" (АО "НСИС"), которая будет выполнять функции оператора автоматизированной информационной системы (АИС) страхования.

Банк России установит единые требования к качеству и защите данных, передаваемых в АИС "Страхование", обеспечит поддержание единого стандарта формирования системы, что позволит интегрировать ее функционал с государственными информационными ресурсами. Это, в том числе, необходимо, чтобы по ОСАГО обеспечить электронное взаимодействие, включая возможность дистанционного урегулирования убытков, а также для создания новых и удобных сервисов для страхователей, отмечал в начале марта регулятор в своем сообщении.