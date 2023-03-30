МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Страховые выплаты при авариях на опасных объектах с 30 марта вырастут в 1,5 раза: выплаты родственникам погибшего поднимутся с 2 миллионов рублей до 3 миллионов рублей, следует из подписанного в декабре президентом РФ Владимиром Путиным соответствующего закона. Назван объем выплат российских страховщиков по ОСАГО в 2022 году

В конце декабря 2022 года принят федеральный закон, вносящий изменения в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". В соответствии с ним увеличиваются лимиты страховых сумм и предельные страховые выплаты пострадавшим в аварии на опасном объекте.

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования, то есть с 30 марта 2023 года.

Таким образом по событиям, которые произойдут после с 30 марта 2023 года, у владельцев опасного объекта возрастает ответственность перед пострадавшими в 1,5 раза, то есть при причинении вреда жизни в результате аварии на опасном объекте родственники погибшего получают компенсацию 3 миллиона рублей.

Ранее эксперты НССО поясняли РИА Новости, что также был произведен анализ накопленной статистики выплат и выявлены объекты, для которых страховых сумм было недостаточно для осуществления компенсаций, предусмотренных законом, в полном объеме. Эти данные были учтены при корректировке страховых сумм, чтобы снизить вероятность наступления подобных случаев в будущем.

Как следует из подписанного в декабре президентом РФ закона, возмещение за вред имуществу физлица увеличивается до 750 тысяч с 500 тысяч рублей, имуществу юрлица – до 1 миллиона с 750 тысяч рублей. Выплаты в связи с нарушением условий жизнедеятельности повышаются до 300 тысяч с 200 тысяч рублей, а возмещение расходов на погребение — до 40 тысяч с 25 тысяч рублей.

В той же пропорции повышаются и аналогичные размеры компенсационных выплат, которые осуществляет профобъединение страховщиков ОСОПО при банкротстве или отзыве лицензии страховщика, отсутствии договора страхования или неизвестности причинившего вред лица. Законом также увеличиваются страховые суммы по договорам ОСОПО, исходя из которых устанавливаются страховые выплаты. Для опасных объектов, в отношении которых предусматривается обязательная разработка декларации промышленной безопасности или безопасности гидротехнического сооружения, эти суммы повышаются в 1,5 раза.