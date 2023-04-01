МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Страховые компании с 1 апреля обязаны представлять клиентам-физлицам ключевой информационный документ (КИД) до заключения договоров добровольного страхования, согласно указанию Банка России. Страховщики просят доступа к камерам наблюдения по всей России

В среду ЦБ пояснял, что документ должен содержать информацию об основных условиях страхового продукта, в объеме, не превышающем трех печатных страниц формата А4.

В частности, КИД должен будет содержать информацию о перечне страховых рисков, событиях, которые не являются страховым случаем, порядке получения страховой выплаты, основаниях для возврата страховой премии и досудебном урегулировании спора. А на первой странице КИДа будет указываться адрес страховщика для направления юридически значимых сообщений (например, заявление об отказе от услуги или на получение возмещения), а также адрес страницы сайта страховщика для ознакомления с правилами добровольного страхования, на основании которых подготовлена памятка.

"Одним из распространенных типов жалоб со стороны потребителей на страховщиков были жалобы, связанные с непониманием потребителями условий заключенного ими договора страхования. КИД решают эту проблему: они раскрывают суть договора, понятным языком описывают подлежащие страхованию риски и исключения из покрытия. Поэтому мы ожидаем, что в результате внедрения КИД количество жалоб на страховщиков снизится, а потребителям станут гораздо понятнее те страховые услуги, которые они приобретают, и они смогут делать выбор такой услуги более осознанно", — сказали РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков.

Кроме того, ЦБ обращал внимание, что предусмотрена ответственность страховщика за нарушение обязанностей предоставлять эту информацию. Так, ему придется вернуть страховую премию (за вычетом средств за использованный период страхования), если клиент откажется от продукта из-за того, что ему не представили по новому порядку информацию о договоре страхования, передали неполную или недостоверную информацию, в течение семи рабочих дней с даты, когда от клиента получено заявление об отказе от договора страхования.

Новые требования распространяются на договоры добровольного страхования, за исключением инвестиционного (накопительного) страхования жизни, а также страхования жизни и здоровья заемщика — правила информирования по этим видам уже действуют с 25 марта 2022 года и с 1 октября 2022 года соответственно, пояснял регулятор.