МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Страховая компания может потребовать возмещение с упавшего с 19-го этажа на машину воронежца в порядке суброгации, а при отсутствии полиса каско автовладельцу нужно обратиться за возмещением к причинителю вреда, сказали РИА Новости эксперты ВСС и компании "Согласие". В Совфеде высказались за сохранение принципа ОСАГО

В понедельник вечером мужчина 1982 года рождения свалился с 19-го этажа многоквартирного дома, но выжил, упав на багажник автомобиля Nissan X-Trail. На видеозаписях, которые появились в соцсетях, видно, что мужчина после того, как спасатели помогли ему выбраться из искореженного автомобиля, встает на ноги на остатки багажника и начинает петь "Любовь, похожая на сон".

"Как правило в покрытие страховщиков по каско входит такой риск как падение предметов. Приравнивается ли живой человек в данном случае к предмету — это вопрос открытый. Поскольку такие случаи крайне редки, полагаю, что судебная практика по таким вопросам не сформирована", — прокомментировал заместитель директора департамента развития имущественного страхования физических лиц ВСС Михаил Порватов.

"Если у автовладельца нет полиса каско, за возмещением ущерба следует обращаться к причинителю вреда (т.е. к человеку, который упал на его машину — если, конечно, он упал сам, и его не подтолкнули)", — добавил он. Стало известно, кто тратит больше на страховку автомобиля

Эксперты страховой компании "Согласие" также сообщили, что в данной ситуации компенсация со стороны страховой компании возможна только, если автомобиль застрахован по каско. ОСАГО такие инциденты не покрывает, напомнили они.

"Случай может быть признан страховым — в зависимости от результатов расследования компетентных органов и квалификации произошедшего. Стоит отметить, что подобные события обычно включаются только в полный пакет каско. Усеченные продукты каско такие происшествия, как правило, не покрывают", — прокомментировали в "Согласии".

"Да, страховая компания может потребовать возмещение с упавшего в порядке суброгации", — добавили они.