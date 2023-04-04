МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Стоимость полиса ОСАГО для опытных и безаварийных водителей в 2022 году выросла на 8%, тогда как средняя цена за аналогичный период поднялась на 17%, сказал исполняющий обязанности директора департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов, выступая в совете Совете Федерации на совещании "ОСАГО: баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств". ЦБ впервые раскрыл сумму вложений россиян в криптовалюту

"Действительно, средняя стоимость полиса увеличилась на 17%, но при этом, важный момент, стоимость полиса для тех, кого бы мы назвали опытными водителями и безаварийными водителями, со стажем более трех лет и у кого давно не было аварий, — стоимость полиса по таким водителям выросла всего лишь на 8%", — заявил он.

Ранее ЦБ РФ в своем обзоре российского страхового рынка сообщал, что средняя страховая премия по договорам с физическими лицами за год выросла менее чем на 1 тысячу рублей, до 6,6 тысячи.