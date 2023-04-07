МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Россияне стали получать сообщения от якобы страховых компаний о необходимости обновить страховой полис, для этого им предлагается провести фишинговую операцию, рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов журналистам. НСПК раскрыла авторов сценариев для телефонных мошенников

"В последнее время часто россиянам поступают сообщения о том, что "у вас заканчивается договор страхования по ОСАГО, по каско или по другим видам имущественного страхования или жизни и здоровья". Якобы от конкретной страховой компании, где вы страховались. И дальше гражданину предлагается перечислить деньги за новый договор и указывается адрес, куда ему нужно зайти по ссылке и там все это произвести", — сказал он журналистам.

"Мы обращаем внимание, что это очень опасная информация и если у вас возникают сомнения, то необходимо просто обратиться в свою страховую компанию и задать вопрос, рассылалась ли такая информация и приходило ли такое сообщение. По большей части страховые компании такого не делают. Это как раз фишинговая операция, на которую попадаются наши граждане", — добавил он.

Ефремов напомнил, что также мошенники продолжают через интернет предлагать купить полис ОСАГО за 1-1,5 тысячи рублей.

"Или некий "представитель", "агент" предлагает заключить договор ОСАГО или каско значительно дешевле, чем это есть на сайте страховой компании. Нужно в первую очередь опасаться посредников и стараться, чтобы потенциальный потребитель, который хочет заключить договор со страховой компанией не обращался к такому посреднику. Если человеку сложно заключить договор в электронном виде, он может прийти в офис страховой компании и ему помогут", — добавил он.

В свою очередь вице-президент группы "АльфаСтрахование" Алексей Артамонов также отметил, что если говорить о мошенниках, которые применяют схемы не против граждан непосредственно, а против страховых компаний, то фиксируется сокращение частоты мошеннических случаев в моторных видах страхования, но при этом начинают подрастать случаи мошенничества в других видах – это имущество физических лиц, страхование недвижимости, страхование гаджетов, жизни.

"Мошенники адаптируются к ситуации. Наши действия в моторных видах страхования выталкивает их в какие-то смежные виды", — добавил он.