МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Доля России в уставном капитале перестраховочной компании, которую хотят создать в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), составит 45%, Белоруссии — 30%, говорится в "Обзоре российского финансового сектора и финансовых инструментов" за 2022 год Банка России. Доля рубля в экспортных расчетах сравнялась с долларом и обогнала евро

Как ранее, 24 марта, сообщила пресс-служба правительства РФ, в странах ЕАЭС появится перестраховочная компания, соглашение одобрено кабмином для внесения на ратификацию в Госдуму.

"В третьем квартале главы правительств стран ЕАЭС подписали соглашение о создании Евразийской перестраховочной компании – ЕПК. Главными ее учредителями станут Россия и Белоруссия с долями в 45 и 30% уставного капитала. Основная цель ЕПК – страхование экспортных поставок и рисков, которые не могут быть перестрахованы в развитых странах", — сообщается в обзоре ЦБ.

В ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании было подписано в Ереване 20 октября по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

ЕПК будет оказывать страховую поддержку во взаимной и внешней торговле участникам стран ЕАЭС, стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечивать экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками. В 2023-2025 годах расходы на оплату доли участия России в уставном капитале организации составят 6,75 миллиарда рублей и будут финансироваться из федерального бюджета, уточняла пресс-служба правительства РФ.