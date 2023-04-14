МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Угроза персональным данным клиентов компании "Согаз" отсутствует, компания на фоне очередной масштабной атаки призывает доверять только официальной информации, не помогать злоумышленникам распространять фейки, заявили в пресс-службе страховщика. "Согаз" помог привлечь к ответственности двух организаторов подставных ДТП

Ранее в пятницу в телеграм-каналах появилась информация, что в свободном доступе оказались данные зарегистрированных пользователей из базы сайта sogaz.ru, принадлежащего страховой компании "Согаз".

"Служба информационной безопасности АО "Согаз" сообщает об отсутствии угрозы персональным данным клиентов компании", — сказали в пресс-службе.

"Согаз" имеет дело с очередной масштабной атакой: на протяжении нескольких месяцев злоумышленники регулярно пытаются нанести урон нашим информационным ресурсам, распространяют сообщения о якобы имеющих место утечках баз. Просим не поддаваться панике и доверять только официальной информации, не помогать злоумышленникам распространять фейки", — добавили там же.