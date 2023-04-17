СТАМБУЛ, 17 апр — ПРАЙМ. Страховые выплаты жителям Турции, пострадавшим от землетрясений 6 февраля, превысили 19 миллиардов лир (около 1 миллиарда долларов), сообщило в понедельник Агентство по страхованию от стихийных бедствий (DASK). Россияне стали лидерами по покупке недвижимости в Турции в марте, пишут СМИ

"По состоянию на 17 апреля получено 469 тысяч 35 сообщений о поврежденных зданиях, компенсационные выплаты превысили 19 миллиардов лир", — сказано в сообщении агентства.

В стадии обработки сейчас находятся более 54 тысяч заявок от граждан, которым также планируется предоставить компенсации.

Страхованием жилья от последствий землетрясений в Турции занимается Агентство по страхованию от стихийных бедствий (DASK), начавшее выдавать полисы страхования в 2000 году спустя год после землетрясения в районе Мраморного моря, унесшего жизни более 18 тысяч человек. Полис обязателен к приобретению, он оформляется сроком на 1 год и продлевается при необходимости только на хозяина жилья, которому и выплачивается компенсация при страховом случае, даже если квартира сдавалась в аренду. В Турции оценили необходимость выпуска новых банкнот

В DASK ранее заявили РИА Новости, что из-за масштабов катастрофы в компании аннулировали требование к владельцам полисов в течение 15 дней обращаться в DASK с заявлением об ущербе или утрате дома. Специалисты компании сами начали процедуры в отношении рухнувших после землетрясений домов.

Жертвами разрушительных землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции и затронувших 11 провинций и ряд соседних стран, стали более 50 тысяч человек. Разбор завалов после февральских землетрясений закончится к 21 апреля во всех провинциях, кроме Хатая, говорил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.