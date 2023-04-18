МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Объем начисленной страховой премии по договорам агрострахования с господдержкой, заключенных в РФ в первом квартале 2023 года, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 47%, до 1,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении Национального союза агростраховщиков (НСА). Страховщики предупредили россиян о новом виде мошенничества

"Объем рынка агрострахования с господдержкой в первом квартале увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные причины – рост спроса на страхование в сегменте животноводства и более раннее, чем в прошлом году, заключение договоров страхования весеннего сева", – приводятся слова президента Национального союза агростраховщиков Корнея Биждова.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе НСА, объем сборов агростраховщиков за январь-март составил 1,1 миллиарда рублей, годом ранее аналогичный показатель составлял 746 миллионов рублей.

Основная часть страховой премии поступила по договорам страхования сельхозживотных – 814 миллионов рублей, что на 39% превышает уровень первого квартала 2022 года. При этом застрахованное поголовье достигло 2,6 миллиона условных голов (годом ранее – 2,1 миллиона условных голов, прирост +25%).

"Премия по страхованию рисков растениеводства составила 265 миллионов рублей – на 81% больше, чем годом ранее. Застрахованная площадь по заключенным договорам при этом выросла в 2,1 раза – до 169 тысячи гектаров с 82 тысяч гектаров за первый квартал 2022 года. Из них 81 тысяча гектаров обеспечены полисами по программе страхования на случай ЧС, которая стартовала с начала прошлого года", — говорится в пресс-релизе НСА.

Также в первом квартале агростраховщики на условиях господдержки застраховали 1,6 миллиона условных голов рыбы. Страховая премия по данным договорам составила 15 миллионов рублей (+23% к аналогичному периоду прошлого года).