МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Спрос на страховки для выезжающих из России за рубеж в первом квартале вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, самые популярные направления для путешествий — Узбекистан, Азербайджан и Армения, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни" и направления "Авиабилеты" сервиса "Туту", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Набиуллина призвала банки предоставлять кредиты без страховки

"В первом квартале 2023 года число оформленных полисов для путешествий выросло почти в два раза к 2022 году. При этом доля продаж полисов по России от всех полисов — 3,2%. Количество таких страховок выросло на 13% за период к 2022 году", — говорится в исследовании.

По данным "Сравни", чаще всего россияне оформляют страховки в Таиланд, страны шенгенской зоны, Турцию, ОАЭ и Израиль. "Среди других популярных направлений — Индонезия, Шри-Ланка, Индия и Египет. Чаще, чем мужчины, страховки оформляют женщины – 56,5% против 43,5%. Средняя стоимость страховки составила 2,8 тысячи рублей. В большинстве случаев пользователи покупают страховку на период от 16 до 30 дней", — указали аналитики.

По данным "Туту", чаще всего россияне летают по России — на внутренние направления приходится 84,2% спроса. "Год назад этот показатель был на уровне 87%. Речь идет именно о перераспределении доли: спрос вырос как на билеты в страны ближнего и дальнего зарубежья, так и на билеты по России", — пояснили в исследовании.

"Доля путешествующих в страны ближнего зарубежья выросла с 10,5% до 12%, а тех, кто покупает билеты в страны дальнего зарубежья, с 1,8% до 3,3%. Покупки билетов в Европу в первом квартале 2023 года сократились с 0,7% до 0,5%. В топ-5 стран, куда самостоятельные путешественники летают в первом полугодии 2023 года, входят Узбекистан, Азербайджан, Армения, Таджикистан и Кыргызстан", — уточнили аналитики.