МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Совфед рекомендовал Банку России и Российскому союзу автостраховщиков (РСА) установить экономически обоснованные предельные размеры базовых ставок и коэффициенты страховых тарифов в договорах ОСАГО, следует из протокола совещания комитета Совета Федерации по экономической политике, имеющегося в распоряжении РИА Новости. Центробанк повысил прогноз роста кредитования юридических и физических лиц

"Рекомендовать Банку России, РСА: установить экономически обоснованные предельные размеры базовых ставок страховых тарифов, коэффициентов страховых тарифов; повысить эффективность контроля за деятельностью страховых компаний в целях недопущения их уклонения от заключения договоров ОСАГО", — говорится в протоколе совещания на тему "ОСАГО: баланс интересов страховых организаций и владельцев транспортных средств"

Там же предлагается рассмотреть целесообразность введения дополнительной градации тарифов по договору ОСАГО в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля.

"(Рекомендовать – ред.) в связи с высокой волатильностью стоимости запасных частей рассмотреть возможность чаще, чем раз в квартал актуализировать справочники Единой методики определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, привести стоимостью запасных частей в указанных справочниках в соответствие с их реальной рыночной стоимостью", — указывается в протоколе.

Кроме того, сенаторы рекомендовали создать условия для увеличения количества страховых компаний, предоставляющих услуги по заключению договора ОСАГО, на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Они предлагают рассмотреть предложение о пересмотре алгоритма при определении стоимости полиса ОСАГО для коммерческих перевозок, а также рекомендуют страховым компаниям снижать тарифы по договору ОСАГО в отношении такси при низком показателе аварийности в целях создания условий для легализации таксомоторной деятельности.