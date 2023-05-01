АНКАРА, 1 мая — ПРАЙМ. Турецкая компания при министерстве финансов и казначейства застраховала АЭС "Аккую" на 700 миллионов евро, утверждает газета Hürriyet. В России запретили скрытые комиссии при выдаче кредитов со страховкой

Ранее Россия и Турция официально оформили доставку ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС "Аккую", "Росатом" передал Минэнерго Турции сертификат на него, разрешение на это дал президент РФ Владимир Путин. АЭС "Аккую" сэкономит Турции 1,5 миллиарда долларов в год на импорте газа, заявил ранее президент страны Тайип Эрдоган.

"Вы помните, что в марте 2022 года был принят Закон о ядерном регулировании. Согласно этому закону, было введено обязательное страхование для тех, кто будет создавать и эксплуатировать ядерные объекты, а также тех, кто будет работать в сфере ядерной энергетики, что требовалось Парижской конвенцией. В рамках этого постановления был создан Ядерный страховой пул, и было решено, что Центр управления специальными рисками, управляемый Türk Reasürans, дочерней компанией министерства финансов и казначейства, будет обеспечивать страховое покрытие. В этом контексте первая атомная электростанция Турции — АЭС "Аккую" была застрахована центром на 700 миллионов евро. Другими словами, турецкий центр предоставил "Аккую" страховое покрытие рисков ядерной ответственности на сумму 700 миллионов евро", — пишет издание.