МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Компания "Альфастрахование" не будет продана материнской компанией ABH Holdings, а будет "реструктуризация владения", заявила РИА Новости пресс-служба страховщика. Концерн Henkel завершил продажу российских активов

Ранее Би-би-си со ссылкой на заявление члена совета директоров люксембургского холдинга ABH Holdings Эндрю Бакстера сообщило, что ABH Holdings, владеющий в России Альфа-банком и "Альфастрахованием", выходит и из других активов в стране. Но только банком уход не ограничится: миллиардеры выйдут и из других российских активов, утверждает СМИ.

"Текущая ситуация вынуждает иностранные компании, имеющие активы в российской юрисдикции, проводить редомициляцию. Разговоры об этом ведутся очень давно. При этом в случае с "Альфа страхованием" ни о каких сторонних покупателях речь не идет. Это исключительно реструктуризация владения, но не продажа компании", — прокомментировали в пресс-службе.