МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Компания "СберСтрахование жизни" в январе-апреле 2023 года выплатила заемщикам более 4 миллиардов рублей, следует из сообщения компании. В России запретили скрытые комиссии при выдаче кредитов со страховкой

"СберСтрахование жизни" в январе-апреле 2023 года выплатила застрахованным заемщикам 4,2 миллиарда рублей, урегулировав 45,6 тысячи страховых случаев", — говорится в сообщении.

Уточняется, что максимальный размер выплат в размере 3,48 миллиарда рублей получили заемщики, которые добровольно застраховались от различных рисков: жизни, здоровья, снижения оклада или потери работы. За первые четыре месяца 2023 года страховая компания урегулировала 44,4 тысячи таких случаев.

Наибольший размер выплат получили жители Москвы и области (8,7% от общего объема), Иркутской области (4%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (3,8%), а также Краснодарского края (3,4%) и Ростовской области (3%).

Заемщики по добровольному ипотечному страхованию жизни за январь-апрель получили 850,8 миллиона рублей. Всего было урегулировано 1,3 тысячи случаев. Наибольшую сумму по ипотечному страхованию жизни получили заемщики Москвы и области (14,6%), Краснодарского края (5,4%), Иркутской области (4,3%), Красноярского края (4%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (3,9%), а также Свердловской области (3,3%).

"СберСтрахование жизни" занимается накопительным страхованием жизни с 2012 года. На конец первого квартала 2023 года в компании действовало свыше 520 тысяч договоров НСЖ. "СберСтрахование жизни", помимо выплат по риску "дожитие", также производит выплаты по страховым случаям.