МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Общий объем премий российских страховщиков жизни в первом квартале 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,8%, до 155,9 миллиарда рублей, сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Россияне пожаловались на невозврат части страховки в некоторых случаях

"По итогам первого квартала 2023 года суммарные премии страховщиков жизни выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,8% — со 104 миллиардов до 155,9 миллиарда рублей", — сказал он.

По данным ВСС, существенный рост показало накопительное страхование жизни (НСЖ) и кредитное страхование жизни заемщиков. Премии по накопительному страхованию жизни (НСЖ) выросли в первом квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом 2022 года сразу на 72,6% – до 67,8 миллиарда рублей с 39,3 миллиарда. Премии по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ) увеличились на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 32,5 миллиарда рублей с 30,4 миллиарда.

Страховые премии по иным видам страхования жизни (рисковое, медицинское и пенсионное страхование) по итогам первого квартала 2023 года составили 55,7 миллиарда рублей, увеличившись в 1,6 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем (34,3 миллиарда рублей).

Уровень концентрации рынка по премиям вырос: на первую десятку крупнейших страховщиков жизни пришлось 89,9% всех премий, собранных за 3 месяца 2023 года, тогда как за аналогичный период 2022 года на них приходилось 88,5% рынка. Страховые регуляторные резервы страховщиков жизни по состоянию на 31 марта составили 1,351 триллиона рублей, продемонстрировав снижение на 8,7% (годом ранее они составляли 1,479 триллиона рублей).

"Наиболее важными итогами первого квартала, по нашему мнению, являются: рост потребительской активности, быстрая и эффективная реализация страховщиками жизни всех значительных регуляторных изменений (новые требования к НСЖ, ИСЖ, ипотечному и кредитному страхованию), вступивших в силу 2022 году, динамичное развитие продуктовой линейки", — также сказал вице-президент ВСС Виктор Дубровин.