МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. ЦБ РФ видит большое количество минусов в отсутствии перестраховщика, альтернативного Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), сообщил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния. ЦБ предупредил об усилении рисков финансовой стабильности в мире

"Мы всячески готовы поощрять любым способом иные формы поиска перестраховой защиты, формирования перестраховой защиты, и Банк России готов с этим помогать", — сказал он, выступая на Международной конференции по страхованию.

"Мы готовы думать в эту сторону, потому что наличие одной РНПК имеет большое количество минусов, которые мы понимаем, и мы в этом не очень заинтересованы", — добавил он.

"Мы понимаем, что РНПК как системно значимый игрок, — он уже стал системно значимым игроком, — это большие риски для отрасли, если он один, если никаких альтернатив нет или если они сильно ограничены", — продолжил директор департамента страхового рынка Банка России Илья Смирнов.

По его словам, в нынешней ситуации объективно видятся две альтернативы — появление альтернативы РНПК, какой-то второй компании. "Мы услышали, что по мнению участников рынка, есть значительные сложности в создании такой компании", — сказал он.

"Но если эти сложности непреодолимы, то второй единственно возможной альтернативой, как мне представляется, является только увеличение собственного удержания. То есть, либо появляется новый игрок, либо приходиться удерживать больше на собственном игроке. Это очень значимые ресурсы, которые нам придется проходить в течение этого, следующего и вероятно еще нескольких лет", — сказал он.