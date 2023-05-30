МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Падение летательного аппарата, в том числе беспилотника, на имущество граждан является страховым случаем, если это не связано с боевыми действиями либо требуется дополнительное покрытие таких рисков, сообщили РИА Новости в Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). ЦБ назвал минимальную сумму страховой выплаты за перевод без согласия

"Вообще говоря, в случае, если имущество гражданина застраховано от риска "падение на застрахованное имущество летательных аппаратов или их частей", падение беспилотника (дрона) на автомобиль, дом, квартиру и иное имущество физического лица может являться страховым случаем", — пояснили в ВСС.

Вместе с тем, согласно Гражданскому кодексу, страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай наступил вследствие: воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок, если договором страхования не предусмотрено иное.

"То есть если событие произошло в результате военных действий, то оно будет признано страховым случаем, только если у страхователя заключен договор страхования с покрытием риска "падение летательных аппаратов и их частей" при наличии расширения страхования на военные риски. Такое расширение не предлагается по умолчанию", — отметили в организации.