МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Чаще всего стандартная страховка имущества не покрывает урон в результате терроризма или диверсии, в том числе в таких ситуациях с дронами, однако защиту от такого риска можно оформить дополнительно, при этом в некоторых случаях может быть отдельно прописано исключение таких случаев из страхового покрытия, рассказали РИА Новости в страховых компаниях. Падение беспилотника может являться страховым случаем, считают страховщики

По данным Минобороны РФ, сегодня утром Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве. Было задействовано восемь БПЛА самолетного типа: пять сбиты из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей. Позже Следственный комитет РФ заявил, что уголовное дело о теракте возбуждено после атаки беспилотников на Москву.

"Если событие квалифицируется как терроризм или диверсия и соответствующий риск не включен, то случай может быть не признан страховым. При этом такой риск можно оформить дополнительно почти ко всем имущественным программам", — сообщили в "Совкомбанк Страхование".

В "Росгосстрахе" при этом подчеркнули, что в программе страхования терроризм может быть прописан как исключение для выплаты возмещения. "Если падение беспилотного летательного аппарата будет квалифицировано как террористический акт, и такое исключение прописано в программе страхования, то оснований для возмещения по договору страхования не будет", — указали там.

"Совкомбанк Страхование" сообщил, что пока повышенного спроса на страховки квартир в России нет. "Однако, как показывает практика событий терактов, лесных пожаров и прочих событий причинения вреда, имеющих публичный резонанс, не исключаем повышенного ситуативного спроса в отношении Москвы в ближайшем будущем", — добавили в компании.